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MTV Uutiset Kiovassa: "Ukrainan tähän asti suurin hyökkäys Venäjälle" | MTV Uutiset



MTV Uutiset Kiovassa: "Ukrainan tähän asti suurin hyökkäys Venäjälle" 15:25 Katso videolta sotakirjeenvaihtaja Niko Nurmisen raportti Kiovasta. Julkaistu 39 minuuttia sitten Anna Saraste Sotakirjeenvaihtaja Niko Nurminen raportoi Kiovasta yöllisistä iskuista: kantakaupunkiin iskeytyi ohjus tai drooni. Moskovasta raportoitiin öljynjalostamopalo. MTV Uutisten sotakirjeenvaihtaja Niko Nurminen raportoi Ukrainan pääkaupungista. Hänen mukaansa Venäjä tähtäsi omia iskujaan Ukrainan hallintokortteliin. Nurminen kuvaili yöllä Kiovaan osuneita iskuja, joista ensimmäiset tuntuivat pääkaupungissa noin puoli kahdelta paikallista aikaa. – Kantakaupungin alueelle iskeytyi ainakin yksi venäläinen ohjus tai drooni. Räjähdyksistä kaksi tässä parlamentin ja presidentinlinnan läheisyydessä olivat voimakkaita. – Suurimman osan drooneista ja ohjuksista Ukrainan monikerroksinen ilmapuolustus onnistui kuitenkin torjumaan. Venäjä pyrkii suuntaamaan iskujaan hallintoalueisiin, Nurminen kuvailee. Hänen mukaansa Venäjä on kertonut, että ukrainalaiset päätöksentekijät ovat sen tavoittelemia kohteita. Vaikka iskuja ei yöllä osunut Kiovan keskeisimpiin kohteisiin, pääsi silti ohjuksia kaupungin ilmatorjunnan läpi. Kiovan Podilin kaupunginosa torstaina puoliltapäivin.Niko Nurminen/MTV Uutiset Ukrainalta sodan suurin isku Venäjälle Venäjän pääkaupungista Moskovasta raportoitiin puolestaan mittava öljynjalostamopalo. Palo sattui ilmeisesti samassa jalostamossa, johon Ukraina iski jo aiemmin tällä viikolla, Moskovan kaakkoispuolella.

Ukraina ei ole julkistanut lähettämiensä iskudroonien virallista lukua, mutta arviot liikkuvat yli 500:ssa.

– Se tarkoittaisi sodan tähän asti suurinta tai vähintään yhtä suurimmista hyökkäyksistä Venäjälle. Pääkohteena ovat Moskovan energialaitokset, ja Moskovan öljynjalostamo Kopotnyassa palaa nyt jo toista kertaa kolmen vuorokauden sisällä, Nurminen kertoo.

– Ukrainan päätavoite on saada Venäjä tuntemaan tämä sota kotikonnuillaan.

Moskovassa liekehti öljyjalostamo. Ukrainalaislähteiden mukaan noin kolmasosa Venäjän öljynjalostamoista on tällä hetkellä käyttökelvottomia Ukrainan iskujen seurauksena.

– Polttoainepula tulee Venäjän pääkaupungissakin väistämättä näkymään, Nurminen summaa.

Systemaattinen drooninkehitysohjelma

Miksi Ukraina onnistuu nyt saamaan iskujaan läpi jopa Venäjän suurissa kaupungeissa?

Nurminen sanoo, että Ukraina aloitti jo sodan alussa erittäin systemaattisen droonikehitysohjelman. Miehittämättömät lennokit ja miehittämätön ilmatorjunta määritettiin omiksi prioriteeteikseen.



– Yksityissektori on valjastettu droonikehitykseen mukaan ja asevoimiin on perustettu maailman ensimmäinen oma aselajinsa miehittämättömälle droonitoiminnalle, sanoo Nurminen.

Ukrainalaisvalmisteisia lennokkeja kaupataan jo Persianlahdelle ja mm. Eurooppaan. Droonien ohjelmistoja kehitetään jatkuvasti eteenpäin, mihin vastatakseen Venäjä kehittää omaa elektronista sodankäyntiään.

– Ukrainan tietotaito tässä on hyvin korkealla. Toki voimavaroja haetaan koko ajan lisää mm. eurooppalaisilta kumppaneilta

Nurminen kertoo.

Pitkän kantaman iskukyvyn rinnalla Ukraina näyttää myös parantaneen lyhyen ja keskipitkän kantaman iskukykyään. Lyhyen kantaman iskuilla viitataan toimintaan niin kutsutulla tappoalueella rintamalinjoilla.

Alueella Ukraina tähtää huoltoreitteihin ja Venäjän huoltoliikenteeseen, kuten juniin ja sotilaskalustoon, jotka vievät polttoainetta ja ammuksia Venäjän joukoille.

– Ukrainalaiset kertovat, että esimerkiksi huoltoyhteydet Krimille ovat nyt katkeamassa. Myös eteläisten Hersonin ja Zaporizhzhjan alueiden aseistus- ja polttoainekuljetukset venäläisten asevoimille ovat rampautuneet.

EU hakemassa keskusteluyhteyttä Kremliin?

Uutistoimisto Reutersin mukaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan toimistosta on aloitettu uusi keskusteluyhteys Moskovan kanssa, ensimmäistä kertaa vuosiin.

Niko Nurminen uskoo, että ukrainalaiset suhtautuvat diplomaattiseen avaukseen suopeasti.

Täällä luotetaan Euroopan unioniin, se on ykkösinstituutti Ukrainalle kansainvälisesti. Se mihin ei luoteta, on Putinin hallinto.

Nurmisen mukaan kukaan Ukrainassa ei usko, että Putinin kanssa saataisiin rauhansopimus aikaiseksi. Kaikenlaiset avaukset ovat kuitenkin tervetulleita, sillä sotaväsymys on suurta. Euroopalta toivotaan konkretiaa sanallisten julistusten sijaan, ja ennen kaikkea luotettavia turvatakuita yhteistyössä amerikkalaisten kanssa.

Odessan kuuluisat Potemkinin portaat maanantai-iltana. Odessalaiset joutuvat elämään jokapäiväisten ohjus- ja drooni-iskujen alka.Niko Nurminen/MTV Uutiset

MTV Uutisten sotakirjeenvaihtaja on seurannut tiiviisti Ukrainan sotaa ja raportoinut hyökkäyssodan tapoahtumista sen alusta alkaen parillakymmenellä juttukeikalla. Ennen aamun suoraa lähetystä hän oli juuri palannut Kiovaan satamakaupunki Odessasta.

– Odessa on omanlaisensa etulinjakaupunki. Krimiltä ja ilmasta ammutaan Odessaan käytännössä joka päivä, sillä siellä sijaitsee Ukrainan suurimmat vientisatamat. Venäjä haluaa keskeyttää Ukrainan kaikenlaisen ulkomaankaupan ja pelottelemaan ulkomaalaisen kauppalaivaston pysymään poissa Ukrainan satamista, Nurminen kuvailee.

Odessassa elämä jatkuu niillä ehdoilla, jotka sota asettaa. Niko Nurmisen raportti kaupungin pelastuslaitoksen työstä on katsottavissa täällä.