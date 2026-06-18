Tavoitteena on pitkällä aikavälillä palauttaa satamakaupunki Ukrainan hallintaan.
Ukrainalainen Azov-yksikkö aikoo lisätä iskujaan Venäjän miehittämään Mariupoliin. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä palauttaa satamakaupunki Ukrainan hallintaan, kertoo uutistoimisto Reuters.
Uudelleen muodostettu Azov teki viime viikolla lennokki-iskuja Mariupolin strategisesti tärkeään satamaan.
Ukrainan asevoimien mukaan hyökkäys kohdistui useisiin keskeisiin kohteisiin, kuten sähköasemiin, polttoainevarastoihin ja Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon kuuluvaan alukseen. Iskun seurauksena satama-alueella oli laaja sähkökatko.
Azov-yksikön esikuntapäällikkö Arsen Dmytryk sanoo Reutersille, että vastaavat operaatiot jatkuvat.
– Jos siihen menee 20 vuotta, käytämme 20 vuotta suunnitteluun, odottamiseen ja valmistautumiseen, Dmytryk sanoo.
Hänen mukaansa Ukrainan tavoitteena on palata Mariupoliin, joka päätyi Venäjän haltuun keväällä 2022 pitkän ja tuhoisan piirityksen jälkeen.
– Uskon, että palaamme sinne. Se on vain ajan kysymys, Dmytryk toteaa.
Mariupol oli Venäjän brutaalin hyökkäyksen ytimessä kuukausien ajan sodan alettua.STELLA Pictures / ddp
Osa laajempaa strategiaa
Mariupol on ollut yksi Ukrainan sodan keskeisistä, sekä symbolisesti että strategisesti merkittävistä taistelupaikoista.