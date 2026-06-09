Donbasissa kuvattu linnunpesä kertoo karulla tavalla, miten sota muuttaa kaikkea ympärillään. Linnut hyödyntävät droonien kaapeleita pesämateriaaleina.
Ukrainassa myös linnut sopeutuvat elämään sota-alueella. Donbasin rintamalla taisteleva ukrainalainen historiantutkija Oleg Malchenko jakoi Facebookissa kuvan, jota hän kuvailee "Donbasin apokalyptisen maailman ihmeeksi".
Malchenko jakoi kuvan linnunpesästä, jossa pieni lintu oli käyttänyt pesänsä rakennusmateriaalina heinän ohella valokuituohjatun droonin ohutta kaapelia.
Ukraina käyttää valokuituohjattuja drooneja, koska niitä ei voi häiritä elektronisesti toisin kuin radio-ohjattavia drooneja. Aiemmin olemme uutisoineet myös siitä, miten droonien kaapelit ovat peittäneet ukrainalaiskaupungin aavemaiseen seittiin.
Malchenko kertoo linnunpesän pudonneen puun latvasta, kun venäläinen liitopommi kaatoi puun lähellä ukrainalaisten asemia.
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Linnut putoavat puista
Malchenko kuvaa myös, miten tuskallista ja outoa on nähdä lintujen putoavan puista 155 millimetrin haupitsin laukauksen jälkeen.