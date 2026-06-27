Tshernobylin autioituneet kadut ja umpeenkasvaneet entiset leikkikentät ovat muistutus maailman pahimmasta ydinvoimalaonnettomuudesta. Vaikka alueelta evakuoidut siviilit eivät ole koskaan palanneet, eristysalue on tarkan valvonnan alla.
Asuinkelpoisina yhä olevissa Tshernobylin kerrostaloissa asuu voittopuolisesti sotilaita. Heidän lisäkseen alueella on henkilökuntaa, jonka tehtävänä on ajaa ydinvoimalan toimintoja alas.
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta tulee kuluneeksi 40 vuotta, mutta alueen turvallisuusuhat ovat edelleen todellisia. Vain pari viikkoa sitten venäläinen drooni osui käytetyn ydinpolttoaineen varastoon.
MTV Uutiset vieraili Tshernobylissä viime viikon perjantaina.
Jutussa esiintyvistä sotilaista MTV Uutiset käyttää Ukrainan asevoimien turvakäytäntöjen mukaisesti vain niin sanottua taistelija- tai radiokutsunimiä.
Muistokuja Tshernobylin ydinkatastrofin tyhjentämien kylien muistoksi. Parisensadan taajaman asukkaat evakuoitiin vuonna 1986. Kuva: Niko Nurminen
Ukrainan kansalliskaartin erikoisyksikön tehtävänä on suojata Tshernobylin ydinvoimala-aluetta kaikilta ilmasta ja maasta tulevilta uhkilta.
Kansalliskaartin 28. rykmentti on vastikään saanut nimilisäkkeen Tshernobyl-rykmentti, mitä taistelijat pitävät kunniana.
– Venäjän tavassa toimia ei enää mikään yllätä. Tämä on terrorismia. Aiomme puolustaa aluettamme loppuun saakka, kertoo komppaniapäällikkö "Hach".