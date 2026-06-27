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Tshernobylin sotilaat eivät päästä 2022 tapahtumia toistumaan | MTV Uutiset



MTV Tshernobylissä: Motivaatio kasvaa Putinin päänsäryn pahetessa – "Tulee aika, jolloin he joutuvat vastuuseen" 2:24 Katso Niko Nurmisen raportti: Tshernobylin sotilaat eivät aio päästää vuoden 2022 tapahtumia toistumaan. Julkaistu 27.06.2026 19:08 (Päivitetty 27.06.2026 19:13 ) Niko Nurminen, Tshernobyl Emma Kilpinen Tshernobylin autioituneet kadut ja umpeenkasvaneet entiset leikkikentät ovat muistutus maailman pahimmasta ydinvoimalaonnettomuudesta. Vaikka alueelta evakuoidut siviilit eivät ole koskaan palanneet, eristysalue on tarkan valvonnan alla. Asuinkelpoisina yhä olevissa Tshernobylin kerrostaloissa asuu voittopuolisesti sotilaita. Heidän lisäkseen alueella on henkilökuntaa, jonka tehtävänä on ajaa ydinvoimalan toimintoja alas. Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta tulee kuluneeksi 40 vuotta, mutta alueen turvallisuusuhat ovat edelleen todellisia. Vain pari viikkoa sitten venäläinen drooni osui käytetyn ydinpolttoaineen varastoon. MTV Uutiset vieraili Tshernobylissä viime viikon perjantaina. Jutussa esiintyvistä sotilaista MTV Uutiset käyttää Ukrainan asevoimien turvakäytäntöjen mukaisesti vain niin sanottua taistelija- tai radiokutsunimiä. Muistokuja Tshernobylin ydinkatastrofin tyhjentämien kylien muistoksi. Parisensadan taajaman asukkaat evakuoitiin vuonna 1986. Kuva: Niko Nurminen Ukrainan kansalliskaartin erikoisyksikön tehtävänä on suojata Tshernobylin ydinvoimala-aluetta kaikilta ilmasta ja maasta tulevilta uhkilta. Kansalliskaartin 28. rykmentti on vastikään saanut nimilisäkkeen Tshernobyl-rykmentti, mitä taistelijat pitävät kunniana. – Venäjän tavassa toimia ei enää mikään yllätä. Tämä on terrorismia. Aiomme puolustaa aluettamme loppuun saakka, kertoo komppaniapäällikkö "Hach".

Sotilaat Rem ja Hutch partioivat Tshernobylin alueella. Miehet asettuivat kuvattaviksi Pripjatin entisen huvittelu- ja virkistysalueen maailmanpyörän edessä.MTV / NIKO NURMINEN

Hatch tarkoittaa Venäjän terrorismilla tässä tapauksessa nimenomaan ydinvoimaloiden käyttämistä tavalla tai toisella omien tavoitteden ajamiseksi sotatoimissa.

Tshernobylin ydinvoimala-alueen välittömässä läheisyydessä on ukrainalaisten mukaan lennellyt satakunta taistelulennokkia. Yksi Venäjän Geran-lennokki törmäsi käytetyn ydinpolttoaineen varastoon 7. kesäkuuta tänä vuonna.

Viime vuoden puolella Tshernobylissä oli suurvaaratilanne, kun venäläisdrooni osui suoraan Tshernobylin tuhoutuneen nelosreaktorin suojakuoreen. Silloin tämä sarkofagiksi kutsuttu rakennelma vaurioitui pahoin.

Vaarallisia tilanteita on myös toisella ydinvoimalalla etelämmässä miehetyssä Zaporizhzhjassa, jossa Venäjä hallinnoi Enerhodarin ukrainalaisvoimalaa. Kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA seuraa ja valvoo tilanteita parhaansa mukaan.

Venäjän miehitys ei saa toistua

Venäjän joukot valtasivat Tshernobylin hyökkäyssodan ensimmäisenä päivänä helmikuussa vuonna 2022. Ukraina ei halua päästää vastaavaa enää tapahtumaan.

Alueen merkitystä korostaa myös sen sijainti. Tshernobyl suojaa samalla reittiä kohti pääkaupunki Kiovaa, joka sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä etelässä.

Tshernobylin ydinvoimalan liikennettä varten rakennettua helikopterikenttää on pidetty runsaimmalta kasvustolta puhtaana.MTV / NIKO NURMINEN

Puolustajat ovat jatkuvasti valveilla, ja kummallakin puolella rajaa lentää ukrainalaisia että venäläisiä tiedusteludrooneja.

– Me pidämme vihollista silmällä kaikin keinoin ja tauotta. Hekin tarkkailevat meitä. Kirjaamme jokaisen vihollisen liikkeen ja he kirjaavat meidän liikkeemme. Tämä on kuin jalkapallo-ottelu, kertoo sotilasmestari "Rem".

Tshernobyl on erittäin tarkasti Ukrainan asevoimien ja turvallisuuspalvelujen valvonnassa ja alueella kuvaaminen on hyvin rajattua.MTV / NIKO NURMINEN

Rem on itse vuosien taisteluiden kovettama, hirtehisellä huumorintajulla uhkaavaa tilannetta keventävä sotilas. Hän suorittanut erikoistehtäviä muun muassa venäläisten selustassa ja toiminut aiemmin Donbasin alueella.

Valko-Venäjän raja vain kymmenen kilometrin päässä

Entisestä työntekijäkaupunki Pripjatista on vain noin kymmenen kilometriä Valko-Venäjän rajalle. Ukraina kertoo havainneensa rajan takana droonien signaaliasemia ja on varoittanut voivansa tuhota ne.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin ilmoitti viime viikon perjantaina, että Valko-Venäjällä on viikko aikaan purkaa asemat. Jos näin ei tapahtuisi, kertoi Zelenskyi Ukrainan poistavan ne ja muita Venäjän sotatoimia edesauttavia kohteita toiminnasta.

Samaan aikaan Ukrainan onnistuneet lennokki-iskut sekä rintamalla, keskipitkällä matkalla sotilashuoltoreiteillä että syvällä Venäjän alueella ovat ilonaihe Tshernobylin puolustajille.

– Se antaa motivaatiota. Maailma näkee, etteivät venäläiset ole voittamattomia. Uskon, että tulee vielä aika, jolloin he joutuvat vastuuseen teoistaan, komppaniapäällikkö "Hatch" kommentoi.

Pripjatin kaupunki rakennettiin vuonna 1970 Tshernobylin ydinvoimalan työntekijöiden henkilökunnan ja perheiden asuinpaikaksi. Nykyään se on aavekaupunki.MTV / NIKO NURMINEN

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