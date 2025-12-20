Valokuitudroonit ovat uudenlainen, tehokas sodan väline. Ne jättävät jälkeensä myös aavemaisen näyn.
Ukrainan 63. mekanisoitu prikaati julkaisi perjantaina aavemaisen videon Lymanin kaupungista Donetskista taistelujen tulilinjalta.
Auringonsäteitä vasten kaupungin yllä erottuu satojen ja jopa tuhansien kaapelien verkko, joka muistuttaa hämähäkinseittiä. Se on kuitenkin jotain pelottavampaa – jälki sadoista drooneista, jotka lentävät kaupungin yli.
– Molemmat (Venäjä ja Ukraina) tutkivat tietysti digitaalisia salattuja yhteyksiä, mutta ovat myös keksineet jotain nerokasta – erittäin edullista, erittäin skaalautuvaa ja erittäin tehokasta, nimittäin valokuitudroonit, kuvailee European Defence Hubin perustaja Benjamin Wolba.
