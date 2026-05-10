Moskovassa koulutetaan salaa hakkereita ja agentteja, usean median yhteistoimitus paljastaa.
Usean eurooppalaisen median tutkivat journalistit saivat paljastettua, että Moskovan teknillisessä valtionyliopistossa, Bauman-instituutissa koulutetaan järjestelmällisesti hakkereita, sabotöörejä ja tiedustelu-upseereja eli agentteja osana opintoja.
Mediat saivat käsiinsä yli 2 000 yliopiston sisältä vuodettua asiakirjaa, jotka paljastavat nyt ensimmäistä kertaa, kuinka tarkoituksellista toiminta on ollut.
Medioiden paljastushankkeeseen osallistuivat Le Monde, Der Spiegel, VSquare sekä DelfiEstonia.
Daniilista tuli sotilastiedustelun upseeri
Vuodesta 1830 asti toiminnassa ollut Bauman-instituutti on eräs Venäjän arvostetuimmista teknillisistä yliopistoista. Sen arvostetuimmalta koulutuslinjalta, tietojenkäsittelytieteestä moni valmistuva päätyy Venäjän tärkeimpiin teknologiayrityksiin töihin.
Tai sitten hakkeriksi ja agentiksi.
Niin kävi siperialaiselle Daniil Porshinille, mediat kertovat.
Porshin oli luokkansa priimus. Hän opiskeli ahkerasti kyberturvallisuutta, kuten kryptografiaa ja tietoverkkoturvallisuutta. Opintojen keskiarvo oli lähes kymppi.
Siinä sivussa Porshin oppi murtamaan salasanoja, luomaan viruksia ja hakkeroimaan palvelimia. Se varmasti kiinnosti Venäjän sotilastiedustelua, GRU:ta.