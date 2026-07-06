Ukraina kertoo iskeneensä Venäjän varjolaivaston tankkereihin.
Ukrainan joukot iskivät kahteen Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan alukseen Azovinmerellä, kertoi Ukrainan droonijoukkojen komentaja Robert Brovdi maanantaina Telegramissa.
Brovdi totesi viestipalveluun kirjoittamassa lausunnossaan, että kumpikin aluksista kuljetti noin 7 000 tonnia polttoainetta venäläisestä Taganrogin satamasta kohti miehitettyä Krimiä.
Venäjä kiertää sille asetettua öljynhintakattoa ja muita pakotteita niin sanotuilla varjolaivastoilla.