Delfiiniemon ja lajitovereiden koskettava käytös tallentui videolle.
Länsi-Australian lounaisosassa kuvattiin koskettava näky. Poikasensa menettänyt delfiini sai ympärilleen joukon lajitovereita.
Geographe Marine Research -järjestön julkaisemalla videolla emodelfiini kantaa kuollutta poikastaan selässään. Poikanen oli syntynyt vain kaksi viikkoa aiemmin.
Poikasensa menettäneen delfiinin ympärille kerääntyi muita delfiinejä. Niiden arvioidaan osallistuneen emon suruun, mikä kuvastaa delfiinien vahvoja sosiaalisia suhteita.
Tutkijoiden mukaan poikasen selviytymismahdollisuudet olivat alun perin heikot, sillä se syntyi keskellä talvea.
Lisäksi poikasella oli havaittu ennen kuolemaansa hengitysvaikeuksiin viittaavia oireita.
Järjestön mukaan emodelfiinit voivat kantaa kuollutta poikastaan mukanaan useiden päivien ajan.
Suruajan jälkeen emon on kuitenkin luovuttava poikasesta voidakseen syödä ja huolehtia omasta selviytymisestään.
Koskettavan videon voit katsoa jutun alusta.