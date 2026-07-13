Kolme ihmistä kuoli droonin pudottua asuinalueelle Istran kaupungissa Moskovan alueella.
Venäjän mukaan Ukraina on tehnyt varhain maanantaina iskuja useisiin kohteisiin Venäjällä.
Moskovan alueella kolme ihmistä on kuollut ja viisi haavoittunut Ukrainan drooni-iskuissa, kertoo alueen kuvernööri uutistoimisto AFP:n mukaan.
Kuvernööri Andrei Vorobjovin mukaan kolme ihmistä kuoli droonin pudottua asuinalueelle Istran kaupungissa Moskovan alueella. Hän kertoi asiasta Telegramissa.
Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan Ukraina iski myös öljyvarastoon eteläisessä Stavropolissa. Iskun seurauksena varasto syttyi tuleen.