Koirien vatsavaivat ovat yleisiä kesällä.

Vakuutusyhtiön tilastoissa koirien vatsavaivat ovat ylivoimaisesti yleisin syy vahinkoilmoituksiin, mutta onko ilmiö iso myös kesäisin?

– Vähän alle 20 prosenttia ilmoitetuista vahingoista liittyy vatsavaivoihin tai suolistovaivoihin, ja sitten heti seuraavana näiden vatsavaivojen jälkeen tulevat erilaiset tulehdukset ja iho-oireet, ja molempien määrä kasvaa kesäaikaan, kertoo korvauspalveluiden johtaja Markus Uimonen OP Pohjolasta Huomenta Suomessa.

Koirat ovat herkkävatsaisia

Miksi koirien vatsat oireilevat kesällä? First Vetin vastaava eläinlääkäri Maiju Tamminen muistuttaa, että koirat ovat lähtökohtaisesti hyvin herkkävatsaisia.

Vatsa voikin mennä helposti sekaisin, jos koira syö mitä tahansa tavanomaisesta poikkeavaa.

– Ja kesällä kun grillaillaan herkkuja mökillä ja muutenkin ihmisetkin saattavat syödä tavallista rasvaisempia ruokia, epätavallisia ruokia, niin jos koira pääsee niitä nappaamaan, niin kyllä helposti niistä menee maha sekaisin. Se on ehkä se suurin syy, minkä takia ne [vatsavaivat] kesäaikaan lisääntyvät, Tamminen sanoo.

Koirille ei siis pitäisi antaa niiden omasta ruokarutiinista poikkeavia herkkuja, vaikka ne eivät itsessään haitallisia olisivatkaan.

– Kovin suolainen ja rasvainen esimerkiksi on koiran vatsalle aika raskasta, Tamminen sanoo.