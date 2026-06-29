Etelä-Korean päävalmentaja Hong Myung-bo on eronnut tehtävistään. Maan presidentti Lee Jae-myung on reagoinut vahvasti maan MM-pettymykseen.

Etelä-Korean osalta MM-kisat olivat suuri pettymys. Joukkue jäi Meksikon, Etelä-Afrikan ja Tshekin muodostamassa lohkossa kolmanneksi, mutta ei selvittänyt tietään lohkokolmosten vertailussa jatkoon.

MM-pettymyksen jälkipyykkiä on alettu pesemään urakalla. Päävalmentaja Hong Myung-bo erosi putoamisen jälkeen tehtävistään. Hän toimi Etelä-Korean päävalmentajana kesästä 2024 lähtien.

– Haluan pyytää anteeksi kansalaisilta, jotka rakastavat Korean jalkapalloa ja ovat aina kannattaneet maajoukkuetta. En saanut tuotua niitä tuloksia, joita kansa odotti. Kannan täyden vastuun, Hong sanoi medialle.

Etelä-Korean presidentti Lee Jae-myung reagoi pettymykseen voimakkaasti. Hän kummasteli kovin sanoin maan jalkapalloliiton tekemiä nimityksiä.

– Henkilöstövalinnat ovat kaikki kaikessa. Se todistettiin jälleen. Kun kykyjä arvostetaan vähemmän kuin omia kavereita, ja valitaan kyvyttömiä henkilöitä johtotehtäviin, tulokset ovat päivänselviä, Lee kirjoittaa.

– Koska MM-kisoihin osallistumiseen käytetään paljon kansalaisten verorahoja ja valtion rahaa, toivon, että kulttuuri-, urheilu- ja matkailuministeriö tekee tarkan analyysin, jotta tällaista ei tapahtuisi uudelleen.