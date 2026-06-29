Kap Verden kapteeni Ryan Mendesia on raiskaussyytösten kohteena, kertovat Globo ja The New Zealand Herald.

Lähteiden mukaan Mendesista tehty rikosilmoitus sisältää valokuvia uhrin mustelmista sekä lääkärintodistuksen uhrin saamista vammoista.

Globon mukaan rikosilmoituksen on tehnyt brasilialainen nainen, joka toimi Kap Verden tulkkina Uudessa-Seelanissa maaliskuussa. Tapauksen kerrotaan sattuneen hotellissa, jossa Kap Verde majoittui maaotteluiden aikana.

Tutkinta on ollut käynnissä 10. huhtikuuta alkaen.

Nainen kertoi poliisille saaneensa kutsun hotellihuoneessa pidettyyn kokoukseen, ja luuli joukkueen tarvitsevan tulkkia. Hän kuitenkin tajusi nopeasti, että kyseessä oli vain sosiaalinen kokoontuminen ja palasi omaan huoneeseensa.

Rikosilmoituksen mukaan tämän jälkeen Ryan Mendes koputti huoneen oveen, astui huoneeseen, kuristi, löi ja puri vastaan pyristellyttä naista ennen kuin lopulta raiskasi tämän.

Nainen otti kuvat saamistaan vammoista ja kävi seksuaalisen väkivallan uhreja avustavalla klinikalla.