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Iranilaiset kritisoivat kohteluaan MM-kisoissa: "Tämä ei ole hyväksi jalkapallolle"

6:57 Kooste: Iran ja Uusi-Seelanti tarjosivat neljä maalia – G-lohko käynnistyi tasapeleillä

Julkaistu 32 minuuttia sitten

MTV URHEILU – REUTERS

Iranin päävalmentaja Amir Ghalenoei sanoi maanantaina, että hänen joukkuettaan "sorrettiin" jalkapallon MM-kisoissa viime hetken matkustusmuutosten vuoksi, jotka johtuvat Iranin ja Yhdysvaltojen välisistä jännitteistä. Ghalenoein mukaan häiriöt olivat vaikuttaneet heidän suoritukseensa 2–2-tasapeliin päättyneessä avausottelussa Uutta-Seelantia vastaan. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Lue myös:

Iranin jalkapalloliitto oli neuvotellut joukkueen tukikohdan myöhäisen siirron Arizonasta Meksikoon epävarmuuden vuoksi ja siksi, että joukkueen läsnäolo Yhdysvalloissa tulisi pitää mahdollisimman pienenä, Iranin Meksikon-suurlähettiläs kertoi Reutersille.

Ghalenoein mukaan joukkue kärsi ylimääräisistä häiriöistä, sillä Iran odotti jäävänsä maanantain avausottelun jälkeen Los Angelesiin yöksi, mutta sen sijaan heidän oli palattava välittömästi Meksikoon.

– Meidän piti jäädä tänne tänä iltana toipumaan ja palata Meksikoon huomenna lounasaikaan, mutta he eivät ole sallineet meidän tekevän niin, Ghalenoei sanoi.

– En rehellisesti sanottuna tiedä miksi. Luulen, että joukkueemme on ehkä koko MM-kisojen sorretuin.

Ghalenoei ei täsmentänyt, kuka rajoituksen asetti. Reuters esitti asiaan liittyen lausuntopyynnön Yhdysvaltain ulkoministeriöön, mutta ei saanut vastausta. Myöskään Kansainvälinen jalkapalloliitto (Fifa) ei välittömästi kommentoinut asiaa.

Jo ottelua edeltäneet tapahtumat olivat olleet dramaattisia kentän ulkopuolella, sillä Iran pelasi Yhdysvaltain maaperällä vain 24 tuntia sen jälkeen, kun rauhansopimusluonnos Yhdysvaltojen ja Israelin helmikuussa Iranissa aloittaman sodan lopettamiseksi oli julkistettu.

Iranin hyökkääjä Mehdi Taremi sanoi, että rajoitukset estivät heitä antamasta parastaan .

– Ne eivät ole hyväksi meille, ja mielestäni tämä ei ole hyväksi jalkapallolle. Mielestäni Fifan on autettava meitä enemmän kuin nyt.

Taremi myös kuvaili sunnuntain kiireistä aikataulua, matkaa Tijuanasta Los Angelesiin ensin hotelliin ja lopulta stadionille katsomaan kenttää. Hänen mukaansa heillä olisi pitänyt olla kaksi päivää aikaa asettua Los Angelesiin.

– Tämä on todella paha tilanne, joka vaikuttaa joukkueeseemme. Haluamme vain rauhaa.

Taremi kertoi Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon vierailleen joukkueen pukuhuoneessa ottelupäivänä.

Ghalenoei korosti myös sitä, että osa joukkueen avainhenkilöstöstä on poissa, sillä osa heistä ja median edustajat eivät voineet matkustaa Yhdysvaltoihin viisumirajoitusten vuoksi. Tästä johtuen joukkueen valmentajat joutuivat hoitamaan vaihtopenkillä myös heille kuulumattomia tehtäviä.

– Monet johtoryhmämme jäsenistä eivät ole täällä, ja jouduimme hoitamaan heidän tehtävänsä itse.

Uusi-Seelanti johti ottelua kahteen otteeseen, mutta Iran onnistui nousemaan kahdesti tasoihin. Ghalenoei kiitti pelaajiaan näiden sinnikkyydestä, vaikka matkustaminen oli vaatinut veronsa useiden pelaajien kärsiessä krampeista, jotka hän yhdisti ylimääräisen matkustamisen aiheuttamaan väsymykseen.

Iranin päävalmentaja Amir Ghalenoei sanoo joukkueensa olevan MM-kisojen "sorretuin" | MTV Uutiset