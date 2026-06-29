Jämijärveläisellä sikalalla syttyi tulipalo varhain maanantaina.
Pelastuslaitos sai hälytyksen sammuttamaan tulipaloa Jämijärvellä sijaitsevalle sikalalle puoli kuuden aikaan maanantaiaamuna.
Kyseessä on iso, 350 emakon sikala. Tilan isäntä havaitsi palon aikaisessa vaiheessa.
– Palo saatiin rajattua yhteen noin 300 neliön rakennukseen, jossa oli sisällä noin 24 emakkoa. Ne on kaikki menetetty, päivystävä palomestari Timo Silvan Satakunnan pelastuslaitokselta kertoo MTV Uutisille.
Henkilövahingoilta vältyttiin.
Tällä hetkellä paikalla on menossa jälkisammutustyöt.
Palon syttymissyystä ei toistaiseksi ole tietoa.