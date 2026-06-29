Suomen Punainen Risti lähettää avustustyöntekijän tänään aamulla Venezuelan maanjäristysalueelle arvioimaan terveydenhuollon tilannetta ja tarvittavaa apua. Se on valmis avustamaan kenttäsairaalan perustamisessa.

Suomen Punainen Risti (SPR) lähettää ensimmäisen avustustyöntekijänsä Venezuelan maanjäristysalueelle arvioimaan terveydenhuollon tilannetta ja tukemaan kansainvälistä avustusoperaatiota.

SPR:n kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen kertoo, että lääkäri lähtee matkaan tänään maanantaina.

– Hän menee osaksi arviointitiimiä. Sen tehtävänä on kartoittaa, millaisia terveydenhuollon yksiköitä alueelle tarvitaan.

Jokisen mukaan terveydenhuollon tarve on usein suurin juuri maanjäristysten jälkeen, ja myös Venezuelassa tilanne vaikuttaa haastavalta.

Maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajoja tuhoja muun muassa pääkaupunki Caracasissa ja La Guairan osavaltiossa.

Venezuelan kansalliskokouksen puhemiehen Jorge Rodríguezin mukaan yli 1 400 ihmistä on kuollut. Lisäksi YK on aiemmin arvioinut, että noin 50 000 ihmistä on kateissa.

Viikonlopun aikana maanjäristysten jäljiltä on onnistuttu maan väliaikaisen presidentin Delcy Rodríguezin mukaan pelastamaan 33 henkilöä.

Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten liitto (IFRC) koordinoi avustustoimia Venezuelassa.

– Tyypillisesti ensimmäiset päivät maanjäristyksen jälkeen hoidetaan paikallisin voimin, ja sitten aletaan kartoittaa kansainvälisiä asiantuntijoita logistisiin ja terveydenhuollon tehtäviin, Jokinen sanoo.