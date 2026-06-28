MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala ennakoi sunnuntaina käynnistyviä jalkapallon MM-kisojen jatkopelejä.

Lohkovaihe saatiin päätökseen sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa ja jatkopelit käynnistyvät jo heti sunnuntai-iltana, kun yksi turnauksen isäntämaa Kanada kohtaa Etelä-Afrikan.

Avauskierroksella nähdään heti mielenkiintoisia kohtaamisia. MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala nostaa kuitenkin kaksi paria ylitse muiden.

– Hollanti–Marokko ja Brasilia–Japani. Hollanti ja Marokko ovat molemmat olleet tosi hyviä. Se on aika raakaa, että toinen lähtee lauluun. Välillä käy niin. Brasilia on varmaan vielä suosikki, mutta siinä kyllä voi olla yllätys. Japani on ollut hyvä ja pelaa tosi hyvää futista, Rantala toteaa.

Brasilia voitti oman lohkonsa maalieron turvin ennen Marokkoa. Hollanti puolestaan voitti oman lohkonsa ennen Japania, jonka kanssa se pelasi 2–2-tasapelin.

Rantala nostaa esiin myös turnauksen isäntäkolmikon Meksikon, USA:n ja Kanadan. Kuten yllä tuli jo mainittua, Kanada kohtaa Etelä-Afrikan. Meksiko puolestaan mittaa Ecuadorin tason ja USA kohtaa Bosnia-Hertsegovinan.

– Kaikkien isäntämaiden matsit ovat kyllä mielenkiintoisia, koska olisi turnauksen kannalta hienoa, jos kotijoukkueet menevät jatkoon. Kaikki voivat mennä jatkoon, mutta niissä voi muhia myös yllätykset. Meksiko–Ecuador tulee olemaan aika raaka peli. Nehän pelaavat korkeassa ilmanalassa, mutta Ecuador on tottunut pelaamaan siellä, Rantala huomauttaa.