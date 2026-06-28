Yhdysvaltalaistoimittaja irvaili MM-kisavastustajasta – pilkka osui karmealla tavalla omaan nilkkaan

Velez totesi, että hän ei osaa näyttää Bosnia ja Hertsegovinaa kartalta, eikä tiedä maasta mitään, eikä edes halua tietää. Syyksi hän sanoi sen, että Yhdysvallat on palannut takaisin ja parempi kuin koskaan. Kommenteista tuli valtava viharyöppy ja Velez pyysi myöhemmin sanomisiaan anteeksi.