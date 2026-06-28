Yhdysvaltalaistoimittaja irvaili MM-kisavastustajasta – pilkka osui karmealla tavalla omaan nilkkaan
Abigail Velez (oik.) pilkkasi Yhdysvaltojen tulevaa MM-vastustajaa Bosnia ja Hertsegovinaa. Velezin työnantajan ABC Newsin pomo on Sarajevossa syntynyt Almin Karamehmedovic (vas.).
Julkaistu 55 minuuttia sitten
Feliks Heikkinen
Jalkapallon miesten MM-kisojen isäntämaa Yhdysvallat kohtaa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Bosnia ja Hertsegovinan. ABC Newsin toimittaja Abigail Velez heitti lähetyksessä tylyä herjaa tulevasta vastustajasta. Pilkka osui kuitenkin karmealla tavalla omaan nilkkaan.
Velez totesi, että hän ei osaa näyttää Bosnia ja Hertsegovinaa kartalta, eikä tiedä maasta mitään, eikä edes halua tietää. Syyksi hän sanoi sen, että Yhdysvallat on palannut takaisin ja parempi kuin koskaan. Kommenteista tuli valtava viharyöppy ja Velez pyysi myöhemmin sanomisiaan anteeksi.
– Se oli huono yritys pitää hiukan hauskaa MM-turnauksen kanssa. Menin liian pitkälle ja annoin lähetyksessä ajattelemattoman kommentin, joka oli tunteeton ja sopimaton. Pyydän anteeksi maan kansalta ja joukkueelta. MM-kisojen on tarkoitus yhdistää yhteisöjä ympäri maailmaa ja kommenttini ei ollut sen mukainen. Toivon kaikille joukkueille parasta jatkossa MM-turnauksessa, Velez kirjoitti.
Sosiaalisessa mediassa julkaistun anteeksipyynnön alle ilmaantui runsaasti kommentteja. Niissä nostettiin myös esille, miksi Velezin toiminta oli entistä suurempikin moka. Velezin työnantajan ABC Newsin pomo on nimittäin Bosnia ja Hertsegovinan pääkaupungissa Sarajevossa syntynyt Almin Karamehmedovic.
Yhdysvallat ja Bosnia ja Hertsegovina kohtaavat torstaina 3.7 aamuyöllä kolmelta Suomen aikaa.
Katso alta Velezin irvailu ja myöhemmin tullut anteeksipyyntö.