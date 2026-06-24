Selostajan maltti meni. Sitten meni akkreditointi.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa riisti toimittaja-selostaja Jorge Chipi Veralta oikeuden toimia työtehtävissään MM-kisoissa, uutistoimisto Reuters kertoo.

ABC Cardinalilla ja ABC TV:llä työskentelevä Vera poltti päreensä suoraa tv-lähetystä selostaessaan. Hän ei sulattanut kohu-ulosajoa, jonka paraguaylainen sai . Almirónista tuli ensimmäinen uutta sääntöä rikkonut pelaaja.