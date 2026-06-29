M-Sportin Josh McErlean ja Adrien Fourmaux ovat saaneet minuutin aikarangaistukset Kreikan MM-rallin päättymisen jälkeen.

Kumpikin kuljettaja sai aikasakkonsa turvavyösääntöjen rikkomisesta.

McErlean ajoi toiseksi viimeisellä erikoiskokeella ulos tieltä, mutta pääsi lopulta jatkamaan rallia. Ulosajon seurauksena kartanlukija Eoin Treacy nousi toviksi ulos autosta. McErlean jatkoi sääntöjen vastaisesti matkaa ennen kuin Treacy sai turvavyönsä kiinnitettyä.

Ennen rangaistustaan McErlean oli loppusijoituksissa neljäs, mikä oli myös hänen MM-historiansa paras sijoitus. Minuutin aikasakon myötä irlantilainen putosi kuitenkin Sami Pajarin ja Elfyn Evansin taakse kuudenneksi.

Pajari oli täten lopputuloksissa neljäs.

Adrien Fourmaux putosi aikasakkonsa myötä seitsemänneksi. Hän sai rangaistuksensa 12. erikoiskokeen tapahtumista.

Kreikan MM-rallin lopputulokset: