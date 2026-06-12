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MM-pelaaja pyytää vaimoltaan anteeksi: "Olen syvästi pahoillani"

MM-kisapelaaja ei ollut mukana ensimmäisen lapsensa syntymässä.

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MTV Uutiset Nyt -sivulle

Luonto ja eläimet

16:25 Luonto ja eläimet

Facebook ja Instagram nurin – Meta: "Korjaamme ongelmaa"

Trump kritisoi Iranin median tietoja: Kaukana totuudesta

1:25 Tässä syntyi Etelä-Korean 2–1-voittomaali Tshekkiä vastaan.

– Sanoin hänelle, kun hän oli vielä kohdussa, ettei näyttäisi minulta. Ilmeisesti hän kuunteli.