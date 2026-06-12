1:25Tässä syntyi Etelä-Korean 2–1-voittomaali Tshekkiä vastaan.
Valmistautuessaan Meksikossa MM-kilpailuihin 35-vuotiaalta eteläkorealaisveräjänvartijalta jäi kuitenkin tärkeä tapahtuma välistä: ensimmäisen lapsensa syntymä.
– Olen syvästi pahoillani, etten voinut olla vaimoni tykönä synnytyksen aikana, Kim pahoitteli tiistaina mediatilaisuudessa.
FC Tokyota seurajoukkuetasolla edustava pelaaja sanoi haluavansa tuoda MM-karkeloista "hyviä tuloksia kotiin".
Huumoriakin mies pienokaisesta viljeli.
– Sanoin hänelle, kun hän oli vielä kohdussa, ettei näyttäisi minulta. Ilmeisesti hän kuunteli.
– Pidän todellisena siunauksena, että hänen kasvonsa ovat täydelliset ja kaunis sekoitus minun ja vaimoni piirteitä.
Kim on torjunut myös kolmissa aiemmissa MM-kisoissa. Hän kertoi pelanneensa jokaisessa MM-turnauksessa kuin se olisi hänen viimeisensä, mutta tämän ikäisenä hänestä "todella tuntuu, että tämä olisi viimeinen".
Etelä-Korea kohtaa seuraavaksi ensi viikon perjantaina yhden kisojen isäntämaista, Meksikon.