Kesällä maistuvat kotimaiset kasvikset! Nyt sesongissa on muun muassa herkullinen ja terveellinen avomaankurkku.

Avomaankurkku on nyt kotimaisimmillaan ja parhaimmillaan, tiedottaa Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

Kyseessä on tutun kasvihuonekurkun topakka ja luonteikas serkku, mutta herkkä sellainen.

– Väärä kuljetuslämpötila, vetoisa tai kylmä säilytys kaupassa ja kotona voivat pilata kurkun matkan pellolta lautaselle, MTK:sta kerrotaan.

Hyvän avomaankurkun valitseminen ja oikeaoppinen säilytystapa

Kotona kannattaa muistaa myös oikea avomankurkun säilytyspaikka, jolloin kasvis säilyy hyvin. Avomaankurkku viihtyy jääkaapissa parhaiten muovipussissa tai vihanneslokerossa, suojassa vedolta. Veto ja tuuli ovat avomaankurkun pahimpia vihollisia.

MTK kuvailee avomaankurkkua raikkaaksi, napakaksi ja monikäyttöiseksi raaka-aineeksi, joka maistuu niin sellaisenaan, säilöttynä kuin kesäisten ruokien raaka-aineena. Se on rapeampi ja paksukuorisempi kuin kasvihuonekurkku. Pelkkä pesu riittää avomaankurkulle, eli sitä ei tarvitse kuoria. Kuoren saa halutessaan siloteltua harjalla sipaisemalla.

– Valitse kaupasta kiinteitä ja vihreitä yksilöitä. Keltainen ja pullea kurkku on jo vanhentunut, yhdistyksestä vinkataan