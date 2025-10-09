Hollywood-tähti hämmästyttää uudella hiustyylillään.
Yhdysvaltalais-ranskalainen näyttelijä Timothée Chalamet,29, hämmästytti faninsa uudella hiustyylillään.
Tähden uusi lyhyt siilitukka sai paljon huomiota, kun hän piti Instagramissa livelähetyksen tulevasta Marty Supreme -elokuvassaan. Chalametin tavaramerkki on ollut pidempi kihara tukka. Näyttelijä myös postasi lyhyen mainosvideon elokuvasta, joka saa ensi-iltansa joulupäivänä.
Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!
Chalamet bongattiin myös lokakuun alussa New Yorkissa naisystävänsä Kylie Jennerin,28, kanssa. Pariskunta seurasi pesäpalloa Yankee stadionilla.
Jenner oli pukeutunut Chalametin tulevan elokuvan mainostakkiin, kun Chalamet itse oli vetänyt päälleen Yankeesin pilottimallisen takin.
Chalamet ja Jenner kuvattiin palaamassa hotellilleen New YorkissaCopyright © 2025 BACKGRID, Inc./All Over Press
Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Chalamet näyttäytyi julkisesti uudessa hiustyylissään.
Chalametin Instagram-seuraajat ottivat uuden tyylin vastaan ristiriitaisin tuntein.
– Älkää puhuko minulle. Suren hänen tukkaansa, yksi ilmoittaa.
– Hän on kalju, toinen kirjoittaa suruemojin kera.