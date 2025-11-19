Kendall Jenner juhlisti syntymäpäiviään ja julkaisi poikkeuksellisen rohkeita kuvia itsestään.

The Kardashian -perheen toisiksi nuorin, Kendall Jenner, täytti 30 vuotta 3. marraskuuta.

Jenner lomaili siskojensa ja äitinsä kanssa Mustiquen saarella, joka on yksityisomistuksessa oleva Pohjois-Grenadiinien saariryhmään kuuluva saari Saint Vincent ja Grenadiinien saarivaltiossa Karibianmerellä.

Hän julkaisi itsestään useita, jopa poikkeuksellisen rohkeita kuvia rannalta. Mukana juhlinnassa olivat Kim, Kylie, äiti Kris ja Khloe sekä Justin ja Hailey Bieber.

