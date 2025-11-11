Kris Jennerin 70-vuotissyntymäpäivillä nähtiin Hollywood-tähtien kerma.
Kris Jenner täytti 5. marraskuuta 70 vuotta. Jennerin syntymäpäiviä juhlittiin lauantaina 8. marraskuuta miljardööri Jeff Bezosin kartanossa Beverly Hillsissä. Juhlien teemana oli James Bond.
Juhliin oli kutsuttu yli 300 vierasta. Mukana olivat muun maussa Mariah Carey, Oprah Winfrey, Snoop Dogg, Kyle Richards, Paris Hilton ja Mark Zuckerberg. Myös prinssi Harry ja herttuatar Meghan saapuivat juhliin.
Jenner on julkaissut useita kuvakaruselleja juhlistaan. Hän oli pukeutunut kirkkaan punaiseen Givenchyn vintagemekkoon.
