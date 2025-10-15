Kim Kardashianin uusin Skims-tuote on saanut ristiriitaisen vastaanoton.

Kim Kardashianin vaatemerkki Skims rikkoo jälleen rajoja. Muotoilevia alusvaatteita valmistava yritys kehitti noin kaksi vuotta sitten tekonänniliivit, jotka saivat aikaan kohun.

Nyt markkinoille on tuotu pikkuhousut, joissa on häpyalueen kohdalla tekokarvat. Tarjolla on erivärisiä karvoituksia. Englanniksi pikkuhousujen nimi on "The Ultimate Bush" eli vapaasti suomennettuna "ultimaattinen puska".

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Skimsin Instagram-tilillä käy kova kuhina uuden lanseerauksen ympärillä. Monet ovat pitäneet tuotetta pelkkänä markkinointikikkana, jonka avulla saadaan Skimsin verkkokauppaan kävijöitä ostamaan yrityksen muita tuotteita.

– Fiksu tapa tuoda ihmisiä verkkosivustolle, saada heidät nauramaan ja lopulta he ostavat niitä muita söpöjä tuotteita, joita he eivät edes tarvitse. Nerokas verkkokauppatiimi, eräs kirjoittaa.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Eräs kirjoittaa, että joutui tarkistamaan, onko kyseessä aprillipila.

– Googlasin juuri, mikä päivämäärä tänään on varmistaakseni, ettei ole 1. huhtikuuta.

32 dollaria maksava tuote on ainakin Skimsin verkkosivujen mukaan myyty kuitenkin lyhyessä ajassa loppuun kaikissa 12 eri värivaihtoehdossa.