Niko Ranta-aho kommentoi MTV Uutisille isäksi tulemistaan.

Helsingin käräjäoikeus ryhtyi 2. kesäkuuta käsittelemään Niko Ranta-ahon talousrikossyytteitä. Syyttäjä vaatii 38-vuotiaalle Niko Ranta-aholle rangaistusta kahdesta törkeästä veropetoksesta ja hänen isälleen kahdesta muusta törkeästä veropetoksesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Tampereella vuosina 2016–2020.

Ranta-aho vastasi pikaisesti median kysymyksiin ennen oikeudenkäynnin alkua. Ranta-aho paljasti aikaisemmin tässä kuussa odottavansa Mel-kumppaninsa kanssa perheenlisäystä. Hän myös vahvisti pariskunnan avioituneen.

– Meillä on kaikki hyvin. Odotetaan innolla perheenlisäystä ja starttaillaan uutta elämää, hän kuvaili MTV Uutisille.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Ranta-aho sanoo isäksi tulemisen tuntuvan todella hyvältä kaiken jälkeen.

– Onhan se minulle tosi tärkeä ja hieno juttu, hän sanoo.

– Olenhan minä siitä aina haaveillut. Onneksi en ole saanut sitä (lasta) aikaisemmin. Tässä elämässä on tapahtunut kaikennäköisiä juttuja. Nyt on oikea aika sille, mies lisää.

Ranta-aho kertoo uskovansa, että hän osaa olla hyvä isä.

– Ainakin varmaan osaa sanoa, mitä ei kannata ja mitä kannattaa tehdä.