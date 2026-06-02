Timo Meier otti yhteyttä Oskar Sundqvistiin.
Sveitsin hyökkääjätähti Timo Meier polvitaklasi ruotsalaishyökkääjä Oskar Sundqvistia jääkiekon MM-puolivälierässä.
Tre Kronorin mies ei pystynyt varaamaan jalallaan. Loukkaantunut ruotsalainen nähtiin pian liikkumassa pyörätuolissa.
Meier sai tilanteesta erikoisesti vain kahden minuutin jäähyn poikittaisesta mailasta, mutta matsin jälkeen hänelle annettiin yhden ottelun pelikielto.
Voitokas välierä Norjaa vastaan jäi väliin, mutta Meier palasi tositoimiin loppuottelussa, jossa kisojen isäntämaa taipui Suomelle jatkoajalla 0–1.
Kun finaali oli päättynyt, Meier kuittasi välierän olleen menneisyyttä.
– Tämä finaali merkitsi jotain, ja meidän on yritettävä jatkaa eteenpäin, hän kommentoi Aftonbladetin mukaan.
Ei yksityiskohtiin
Meier kertoi olleensa yhteydessä Sundqvistiin.
– Lähetin hänelle tekstiviestin ottelun jälkeen.
Yksityiskohtiin sveitsiläinen ei kuitenkaan mennyt.
