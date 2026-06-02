Italian korkein oikeus linjasi, ettei viiden tähden hotelli toiminut vastoin lakia kieltäytyessään tarjoamasta turistille hanavettä.
Tarvitseeko hotellin tarjota asiakkailleen hanavettä? Italian korkeimman oikeuden mukaan ei, uutisoivat muun muassa BBC, The Guardian ja italialainen Corriere Della Sera.
Huhtikuun 2026 lopulla annettu päätös juontaa juurensa tapaukseen, jossa turisti vaati Pohjois-Italiassa sijaitsevalta hotellilta 2 700 euron korvauksia, kun ei saanut pyytäessään hanavettä.
Korvauksia nainen perusteli henkisellä kärsimyksellä ja taloudellisella vahingolla.
Nainen "joutui" ostamaan 7 euron hintaista pullovettä
Tapaus sattui Dolomiiteilla sijaitsevassa viiden tähden Hotel Sassongherissa vuodenvaihteessa 2019–2020. Nainen vietti hotellissa viikon puolihoidolla. Reissun hinta oli yli 5 700 euroa.
The Guardianin mukaan naisen majoitukseen eivät kuuluneet juomat, ja aina illallisella hän pyysi hanavettä ruoan seuraksi tarjoutuen jopa maksamaan siitä.
Vesijohtoveden sijaan hänelle oli tarjoiltu ilta toisensa perään seitsemän euron hintaista kivennäisvettä 0,75 litran pullossa. Nainen koki, että hänet pakotettiin ostamaan hintavaa vettä.