Ukrainan presidentillä on näkemys siitä, miten Venäjän hyökkäyssota saadaan päätökseen.
Eurooppa tarvitsee oman ballististen aseiden torjuntajärjestelmänsä, jotta Venäjän hyökkäyssota saadaan päätökseensä, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Hän kirjoittaa sosiaalisessa mediassa myös, että Yhdysvaltojen tuki ohjusten toimittamisessa on välttämätöntä.
Zelenskyin mukaan yli 500 pelastustoimen työntekijää on ollut mukana Venäjän viime yön iskujen pelastustöissä.
Ukrainan ulkoministeri Andri Sybihan mukaan Venäjän tekemät iskut osoittavat, ettei maan presidentti Vladimir Putinilla ole terrorin lisäksi muita keinoja käytettävissään.