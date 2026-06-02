Jussi Ridanpää on jättänyt vaimonsa kanssa avioerohakemuksen.
Radiojuontaja Jussi Ridanpää eroaa vaimostaan. Pari on jättänyt yhdessä avioerohakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.
Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan MTV Uutisille, että avioerohakemus on tullut vireille 7. huhtikuuta. Harkinta-aika päättyy lokakuussa, jonka jälkeen pari voi hakea lopullista avioeroa.
Ridanpää vahvisti Ilta-Sanomille muuttaneensa erilleen puolisostaan kevään aikana.
Ridanpää kertoi viime lokakuussa menneensä naimisiin.