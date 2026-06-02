Juhannus lähestyy kovaa vauhtia ja MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta tarjoilee nyt oman sääveikkauksensa keskikesän juhlaviikonloppuun.
Ensi viikko on jo selvästi keskimääräistä lämpimämpi ja sadealueita ei juuri ole näköpiirissä.
Juhannusviikonloppunakin Suomeen vaikuttaisi puskevan kesäistä lämpöä Etelä-Venäjän ja Ukrainan suunnalta.
– Sieltä puskee meille niin lämmintä ilmaa, että päivittäin on hellettä jossain, Pouta kertoo.
Jopa 25 asteen ylitykset ovat mahdollisia maan etelä-, keski- ja kaakkoisosissa. Ennusteen mukaan koko Suomi pääsisi nauttimaan vähintään 20 asteen lämpötilasta ja etenkin juhlaviikonlopun aamut olisivat hienoja.
– Aamut olisivat aurinkoisia, sitten tulisi taivaalle kumpupilviä ja niissä olisi pieni kuurosateen mahdollisuus.
Vedet lämpenemässä
Pouta on ottanut juhannusveikkauksessaan huomioon myös vesien lämpötilat. Järvet ovat tällä hetkellä laajalti noin 15-asteisia, mutta ensi viikon helleilma on nostamassa keskiarvoja.
– Uskon, että laajalti juhannuksena on jo vesien lämpötilat sellaista 20 astetta eli kyllä kelpaa pulikoida.