Sami Pajari on ajanut puhtaat kuusi pohja-aikaa Viron MM-rallin avauspäivänä.

Pajari kasvatti reilun 17 kilometrin mittaisella Kanepin erikoiskokeella johtonsa Toyotan tallikaveriinsa Oliver Solbergiin jo 14,1 sekuntiin.

Suomalaiskuski on tehnyt lähes virheetöntä työtä. Kuudella peräkkäisellä pohja-ajalla aloittaminen veti Pajarin suun hymyyn.

– On kyllä mennyt tosi kivasti. Kyllä me yritimme tulla aika hyvin, mutta tuntuu vain, että osuu aika hyvin lapaan tämä auto, niin on kyllä siistiä päästää, Pajari sanoi.

Solberg sanoi päivän toisen lenkin aluksi, ettei edes yritä puskea täysillä. Ruotsalaisella on ollut huomattavasti Pajaria vaikeampaa.

– Erittäin suuri pettymys. Meidän pitää yrittää löytää parempi tuntuma huomiselle ja parantaa, Solberg harmitteli.

Ennen perjantain päättävää alle kahden kilometrin kaupunkierikoiskoetta Hyundain Adrien Fourmaux on kolmantena lähes 16 sekuntia Pajarista jääneenä. Seuraavina ovat Hyundain Thierry Neuville (+23,8 sekuntia) ja Toyotan Sebastien Ogier (+32,4).

– Huomenna saamme paremman lähtöpaikan, joten voimme ehkä parantaa vauhtia, Ogier ennakoi.

MM-ralliin paluun tekevä Esapekka Lappi on tuskaillut koko päivän vauhtinsa kanssa. Kuudennella erikoiskokeella hän onnistui kuitenkin lyömään muun muassa Ogierin, Elfyn Evansin ja rengasongelmaan törmänneen Takamoto Katsutan.

Lapille on kuitenkin kertynyt hyvällä lähtöpaikalla tappiota Pajarille jo 44,7 sekuntia.

– Jotain positiivista tähän päivään, Lappi sanoi.

– Taas muutin autoa eri suuntaan. Ja ihan omin päin, että en paljon inssille soitellut. Nyt lähdettiin tänään ekaa kertaa oikeaan suuntaan.