Alaikäinen poika hukkui Huittisissa, tiedottaa poliisi.
Toinen alaikäinen poika toimitettiin sairaalaan samasta tilanteesta.
Poliisi kertoo tiedotteessaan, että viranomaiset saivat perjantai-iltana seitsemän maissa ilmoituksen Aino Voipion tielle uimarannalle siitä, että ihminen oli veden varassa.
Paikan päällä selvisi, että uimassa oli ollut ainakin pari alaikäistä poikaa. He molemmat joutuivat veden alle.
Rannalla olleet saivat toisen pojista rannalle, mutta toinen hukkui.
Rannalle saatu poika vietiin sairaalaan.
Poliisi aloitti tapahtumien selvittämisen eikä toistaiseksi epäile asiassa rikosta.