Suomalaiskuski Tuukka Taponen saavutti uransa ensimmäisen eturivin lähtöpaikan Formula 3 -luokan Belgian osakilpailuun.

19-vuotias Taponen sijoittui perjantain aika-ajossa toiseksi. Paalupaikalle sateen ja punaisten lippujen sotkemassa aika-ajossa ylsi Trident-kuski Freddie Slater.

MP Motorsportia edustavan Taposen ero kolmanneksi sijoittuneeseen Hiyu Yamakoshiin oli alle sadasosan.

Aika-ajot alkoivat sateessa, ja toisilla kierrosvedoilla sade yltyi. Odottelun jälkeen kuskit hyökkäsivät radalle viimeisen kymmenen minuutin ajaksi, mutta neljän auton joukkokolari ja sateen jatkuminen päättivät session ennen aikojaan.

Lauantaina Span radalla ajetaan sprinttikisa käännetyllä lähtöjärjestyksellä. Sunnuntain kisaan Taponen pääsee eturivistä Slaterin rinnalta.

Taposen kauden paras sijoitus on Katalonian sprinttikisan nelossija. Sunnuntain pääkisoissa hän on päässyt pisteille vain kertaalleen Itävallassa.