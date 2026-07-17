Jalkapallon MM-loppuottelun lippujenhinnat huitelevat jo useissa tuhansissa dollareissa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Maanantaina lippuja sai vielä 6 636 dollarilla eli noin 5 800 eurolla, mutta perjantaihin mennessä keskihinnat olivat nousseet jo 7 612 dollariin eli noin 6 650 euroon. Sunnuntai-iltana New Jerseyssa pelattavassa finaalissa vastakkain ovat Espanja ja Argentiina.