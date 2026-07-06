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MM-skandaali syvenee: Belgialta kovia syytöksiä Fifan salailusta

– Samaan aikaan, kun RBFA on vain etsinyt laillisia selityksiä, Fifa teki itse valituksen ja välittömästi varmisti, että se julistetaan hylätyksi.

Fifa antoi Belgialle vielä muutaman tunnin aikaa valituksen tekemiseen, mutta ei ole suostunut luovuttamaan kirjelmää varten perusteluita aiemmalle päätökselleen.

Belgian jalkapalloliitolle RBFA:lle selvisi median kautta sunnuntaina, että Fifa on vapauttanut USA:n Balogunin pelikiellosta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli soittanut Fifan puheenjohtajalle Gianni Infantinolle .

Kisaisäntä Yhdysvallat ja Belgia ovat vastakkain tulevana yönä Suomen aikaa pelattavassa jalkapallon MM-kisojen neljännesvälierässä.

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Fifa ei ole liiton mukaan edelleenkään vastannut belgialaisten selvityspyyntöihin. Valitusaika umpeutui jo 12 tuntia ennen ottelun alkua eli kello 15 Suomen aikaa.

RBFA vakuuttaa jatkavansa taistelua myös kisojen jälkeen.

– Ottelun urheilullisesta lopputuloksesta riippumatta RBFA on syvästi huolissaan tapahtumien kulusta ja jatkaa taistelua tulevina tunteina, päivinä ja kuukausina eettisten periaatteiden, reilun kilpailun ja koko jalkapallon etujen puolustamiseksi, liitto ilmoitti.