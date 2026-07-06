Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on kieltäytynyt antamasta Belgian liitolle kopiota USA:n Folarin Balogunin pelikiellon kumoamiseen johtaneesta päätöksenteosta.
Belgia esitti vaatimuksen saa nähtäväkseen perustelut, joiden pohjalta Fifa vapautti punaisella kortilla automaattiseen pelikieltoon asetetun Balogunin saamasta peliluvasta.
Kisaisäntä Yhdysvallat ja Belgia ovat vastakkain tulevana yönä Suomen aikaa pelattavassa jalkapallon MM-kisojen neljännesvälierässä.
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Belgian jalkapalloliitolle RBFA:lle selvisi median kautta sunnuntaina, että Fifa on vapauttanut USA:n Balogunin pelikiellosta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli soittanut Fifan puheenjohtajalle Gianni Infantinolle.
Fifa antoi Belgialle vielä muutaman tunnin aikaa valituksen tekemiseen, mutta ei ole suostunut luovuttamaan kirjelmää varten perusteluita aiemmalle päätökselleen.
– Jotta valitus voitaisiin hyväksyä, Fifan omat säännöt sanovat, että perusteltu päätös täytyy ensin viestiä valittajalle, liitto kertoi tiedotteessaan.
– Samaan aikaan, kun RBFA on vain etsinyt laillisia selityksiä, Fifa teki itse valituksen ja välittömästi varmisti, että se julistetaan hylätyksi.