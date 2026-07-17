Helsingissä on sattunut liikenneonnettomuus.

Silminnäkijä kertoi MTV Uutisille varttia vaille kahdeksan aikaan illalla, että Kalasatamassa kauppakeskus Redin lähellä tunnelissa on sattunut liikenneonnettomuus Kulosaaren sillalla Itäväylällä.

Silminnäkijän mukaan paikalle on mennyt kaksi ambulanssia, yksi paloauto sekä poliisiauto.

Helsingin poliisin johtokeskuksesta vahvistetaan MTV Uutisille, että kyseessä on liikenneonnettomuus ja että viranomaiset ovat paikalla selvittämässä tapahtunutta. Tarkempia tietoja tapahtuneesta ei vielä tässä vaiheessa osata sanoa.

Johtokeskuksesta kerrotaan, että onnettomuudesta on haittaa liikenteelle ajosuunnassa Helsinki.

Fintrafficin tieliikennekeskus kertoo, että tarkempi paikka on Kalasatama - Sörnäisten rantatie. Ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Juttua päivitetty klo 20.25 Fintrafficin tiedoilla.