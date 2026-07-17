Meksikoon iski maanjäristys.
7,4 magnitudin maanjäristys iski perjantaina Meksikon eteläisen Chiapasin osavaltion rannikon lähettyville, kertoo uutistoimisto Reuters.
Järistys johti tsunamivaroitukseen.
Viranomaiset eivät ole heti ilmoittaneet vahingoista.
Yhdysvaltain geogolinen tutkimuskeskus kertoo, että järistys tapahtui 10 kilometrin syvyydessä. Keskus kertoo järistyksen tapahtuneen lähellä Puerto Maderon kaupunkia.
Järistyksen jälkeen Yhdysvaltain tsunamivaroitusjärjestelmä varoitti, että tsunamiaallokkoja saattaisi esiintyä rannikolla enintään 300 kilometrin säteellä järistyksen keskipisteestä.
Reuters kertoo, että järistys on tuntunut myös Guatemalassa ja El Salvadorissa.
Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum sanoo Reutersin mukaan, ettei maanjäristyksen jälkeen Chiapasista tai Tabascosta ole tullut raportteja vahingoista.
Guatemalan presidentti kertoo, että uhreja ei toistaiseksi ole.
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