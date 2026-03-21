Muutenkaan näytteen kemiallinen sormenjälki ei istunut meteoriittiin. Jotkut tutkijat esittivät, että kyseessä olisi saattanut olla epätyypillisestä korkean rautapitoisuuden omaavasta asteroidista.

Komeettateoriassa oli kuitenkin ongelma: Avaruudesta pudonneissa järkäleissä on tyypillisesti paljon iridiumia. Grönlannin jäänäytteessä iridium loisti kuitenkin poissaolollaan.

Platinan määrää on selitetty meteoriitin tai komeetan iskeytymisellä Maahan.

Grönlannista kairatun jäänäytteen sisältämän platinan arveltiin aiemmin olevan peräisin meteoriitista tai komeetasta.

Tutkijat löysivät kuusi miljoonaa vuotta vanhaa ilmaa

Piikki platinan määrässä oli tullut vasta noin 45 vuotta nuoremman dryaskauden alkamisen jälkeen. Tämä puolestaan viittasi pitkällisempään prosessiin kuin vaikkapa komeetan iskeytyminen.

Islannin tulivuorissa voi tapahtua jopa vuosikymmeniä kestäviä purkauksia. Merenalaiset ja jääpeitteen alla tapahtuvat purkaukset ovat vuorovaikutuksessa veden kanssa tavalla, joka voi tuottaa epätavallisia kemiallisia jälkiä.