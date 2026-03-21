Grönlannista kairatun jäänäytteen sisältämän platinan arveltiin aiemmin olevan peräisin meteoriitista tai komeetasta.
Tutkijat ovat hämmästelleet Grönlannin jääpeitteen syvyyksistä kairattua 12 800 vuotta vanhaa näytettä. Vuonna 2013 tehdyissä tutkimuksissa jäänäytteestä havaittiin selvä piikki platinan pitoisuudessa.
Platinan määrää on selitetty meteoriitin tai komeetan iskeytymisellä Maahan.
Science Daily kertoo artikkelissaan, että teorian mukaan komeetan iskeytyminen olisi voinut käynnistää nuoremmaksi dryaskaudeksi kutsutun viilenemisjakson maapallolla.
Tuohon aikaan pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilat laskivat jyrkästi. Grönlannissa keskimääräiset lämpötilat putosivat jopa 15 astetta nykyistä kylmemmiksi. Euroopassa puolestaan laajoja metsäalueita muuttui viilenemisen seurauksena tundraksi.
Komeettateoriassa oli kuitenkin ongelma: Avaruudesta pudonneissa järkäleissä on tyypillisesti paljon iridiumia. Grönlannin jäänäytteessä iridium loisti kuitenkin poissaolollaan.
Muutenkaan näytteen kemiallinen sormenjälki ei istunut meteoriittiin. Jotkut tutkijat esittivät, että kyseessä olisi saattanut olla epätyypillisestä korkean rautapitoisuuden omaavasta asteroidista.