Tomi Häppölän Häärijä-hahmoa on vuosien varrella pyydetty esiintyjäksi erilaisiin tilaisuuksiin. Etenkin yksi pyyntö on jäänyt Häppölän mieleen.
Laulaja Käärijän aisaparina Häärijänä tunnettu Tomi Häppölä nauttii parhaillaan euroviisuviikon tunnelmista Itävallan Wienissä.
Häppölä matkusti Wieniin osoittamaan tukensa Suomen euroviisuedustajille Pete Parkkoselle ja Linda Lampeniukselle.
– On huikea meininki, viisuhuuma. Suomen liput liehuvat, on viulua ja muuta. Tuntuu taas kuin olisi vuosi 2023, hän kertoi perjantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa.
Häppölä tuli tunnetuksi Käärijän mystisenä kaksoisolentona Häärijänä euroviisukeväänä 2023. Keltaisiin pukeutuva, Käärijän kintereillä pyörivä mykkä hahmo vakiinnutti nopeasti paikkansa fanien sydämissä.
Häärijä kuuluu Käärijän tiimiin.