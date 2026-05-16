Häärijänä tunnettua Tomi Häppölää pyydettiin erikoiselle keikalle: "Olin, että vedetään tähän raja"

– On huikea meininki, viisuhuuma. Suomen liput liehuvat, on viulua ja muuta. Tuntuu taas kuin olisi vuosi 2023, hän kertoi perjantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa.

Häppölä kertoi, Häärijää on vuosien varrella pyydetty esiintymään erilaisiin tilaisuuksiin. Kenties erikoisimmaksi keikkapyynnöksi hän nimeää eräät häät, joihin hänet kutsuttiin hämmentämään pakkaa.

– Oli häät, joihin minut olisi haluttu menevän häärimään. Ilman puhumista ja keltainen puku päällä menet yhteen pöytään istumaan, pidät roolin päällä loppuun asti ja hölmöilet siellä ympäriinsä, jotta ihmiset ajattelevat, että mitä täällä tapahtuu, hän kertoi.