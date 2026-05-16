Kerrostalossa syttyi tulipalo Helsingissä.
Kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo iltapäivällä Helsingin Porvoonkadulla kello kahden jälkeen. Pelastuslaitos kertoo sammuttaneensa tulipalon, josta liekit löivät ulos ikkunasta asti.
– Tulipalosta ilmoittanut on poistunut asunnosta ennen tulipalon leviämistä. Vakavia loukkaantumisia ei ole tiedossa, poliisi jatkaa tutkintaa, päivystävä palomestari Sami Lappalainen Helsingin pelastuslaitokselta kertoi MTV Uutisille.
Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Paikalla on nyt käynnissä savutuuletus sekä jälkivahingontorjuntatyöt. Asunto vaikuttaa tuhoutuneen täysin.