Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen harmitteli Teuvo Teräväisen karua kohtaloa. Pennasen kommenteista on tulkittavissa, että hyökkääjä loukkaantui jo ennen Saksa-ottelun toista Leijonat-maalia. Teräväinen jäi toisessa erässä Moritz Seiderin taklauksen alle. Kärkiketjun laitahyökkääjän MM-turnaus jää vamman vuoksi kesken.

Teräväinen pelasi Saksaa vastaan ykköskentän laidassa ja myös ykkösylivoimassa. Tänään lauantaina maajoukkue tiedotti, että hänen turnauksensa jää loukkaantumisen vuoksi yhteen otteluun.

– Vamman yksityiskohtiin ei voi mennä. Hän tosiaan eilen kesken peliä oli saanut osuman. Ihailen sitä, että pystyi pelaamaan sillä vammalla loppuun saakka ja syöttämään yhden maalinkin, Antti Pennanen sanoi pari tuntia ennen Unkari-ottelun alkua.

Loukkaantumistilanteesta tai vamman laadusta ei ole varmuutta, mutta Teräväinen jäi perjantaina toisessa erässä Saksan NHL-tähden ja kärkipuolustajan Moritz Seiderin rajun taklauksen alle. Hän kuitenkin nappasi pelin toisen syöttöpisteensä vielä kolmannessa erässä Jesse Puljujärven toimiessa maalintekijänä.

– Olen pettynyt hänen puolestaan, että hän joutuu tässä kohtaa jättämään väliin, Pennanen totesi.

Valitettavan takaiskun myötä Eemil Erholtzin passiin painettiin leima. Teräväisen ykköskentän paikan peri Puljujärvi.