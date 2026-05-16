Suomeen saapuu lämmintä ja kosteaa ilmamassaa.
Tuore Forecan sääennuste povaa Suomeen poikkeuksellista säätä ensi viikolla.
Kaspianmerellä muhii meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan erittäin kuumaa ja kosteaa ilmaa.
Alueen kuumuus saattaa nousta myös Suomeen ja Mäntykannas kertoo, että kesäisin vastaavassa tilanteessa lämpötilat kohoaisivat jopa 30–35 asteen tietämille.
– Tällä erää vastaavia helteitä ei kuitenkaan vielä näin toukokuun puolella ole odotettavissa, mutta ukonilmat voivat yllättää, Mäntykannas kirjoittaa.
Helleraja, 25,1 astetta voi ensi viikolla hyvinkin paukahtaa paikoin rikki maan etelä- ja itäosassa jo tiistaina. Helteet ovat mahdollisia idässä myös keskiviikkona.
