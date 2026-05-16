Armand Duplantis taivutti kisaennätyksen.

Seiväshypyn maailmanennätysmies Armand Duplantis teki jälleen yhden ennätyksen. Hän paransi hallussaan ollutta kisaennätystä Shanghaissa Timanttiliigan osakilpailussa yhdellä sentillä lukemiin 612.

Osakilpailun ylivoimaisesti voittanut ruotsalainen oli tehnyt Shanghain aiemman kisarekordin viime vuonna.

Kisaennätyksen jälkeen Duplantis yritti kolmesti maailmanennätystä korkeudesta 632. Lähellä ME ei kuitenkaan tällä kertaa ollut.

Duplantis hyppäsi nykyisen maailmanennätyksen 631 maaliskuussa Uppsalassa.

Toiseksi Timanttiliigan seiväskisassa hyppäsi Australian Kurtis Marschall tuloksella 580.