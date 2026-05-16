Päävalmentaja Antti Pennanen on nimennyt Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen ketjut Unkari-otteluun. Jesse Puljujärvi ottaa loukkaantuneen Teuvo Teräväisen paikan Leijonien ykkösketjussa.
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Unkari–Suomi lauantaina klo 17.20!
Leijonat sai lauantaina ikäviä uutisia, kun Teuvo Teräväisen turnaus päättyi loukkaantumiseen. Tämän vuoksi Leijonien ketjuja on pitänyt laittaa uuteen uskoon.
Aiemmin oli jo tiedossa, että Joonas Korpisalo aloittaa Suomen maalilla. Harri Säteri toimii luukkuvahtina. Jesse Puljujärvi nousee Teräväisen paikalle ykkösketjuun ja hänen paikkansa ottaa Eemil Erholtz, jonka kisapassi leimattiin lauantaina.