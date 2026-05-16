Israelia vastustetaan kovaäänisesti Wienissä.
Itävallan pääkaupunki Wienissä on käynnissä iso mielenosoitus. Mielenosoittajat osoittavat mieltään Israelin Euroviisuihin osallistumista vastaan.
MTV Uutisten toimittaja Katariina Kähkönen raportoi Neubaun kaupunginosasta, että paikalle on saapunut muutamia satoja äänekkäitä mielenosoittajia. Itävallan poliisi ei kommentoinut MTV Uutisille mielenosoitukseen osallistuvien ihmisten määrää.
Mielenosoitus on ollut toistaiseksi rauhanomainen. Monet kantavat mukanaan Palestiinan lippuja ja Israelia vastustavia kylttejä.
– Mielenosoitus on meneillään muutaman sadan metrin päässä Euroviisu-areenasta. Paikalla kuultiin puhe saksaksi. Mielenosoituksesta on annettu tieto viranomaisille, Kähkönen raportoi.
Mielenosoituksen on määrä muuttua myöhemmin kulkueeksi, joka matkaa kohti areenaa. Areenalla on ollut käynnissä samaan aikaan kenraaliharjoitus. Kähkösen mukaan areenan ulkopuolella on tiukat turvatoimet odottamassa.
Illan viisufinaalissa esiintyvä Israel on ollut viime vuosina kovan kritiikin kohteena. Moni ajattelee, että sotaa Gazassa käyvä maa ei saisi osallistua viisuihin. Israelia on syytetty muun muassa kansanmurhasta.
Israelin tiedetään myös masinoineen ääniä edustajalleen aikaisemmissa Euroviisuissa. Euroopan yleisradioyhtiö EBU on reagoinut tähän varoituksella sekä muuttamalla äänestystä täksi vuodeksi. Aiemmin voittajaa sai äänestää 20 kertaa, nyt 10 kertaa.