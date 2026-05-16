Ruotsi on saanut karuja uutisia NHL:stä.

Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Sam Hallam vahvisti lauantaina, ettei NHL-seura Minnesota Wildista tule yhtään ruotsalaispelaajaa MM-kisoihin. Asiasta kertoo Aftonbladet.

Joel Eriksson Ek ja Jonas Brodin ovat loukkaantuneita. Myöskään maalivahteja Filip Gustavsson ja Jesper Wallstedt sekä hyökkääjää Marcus Johansson ei nähdä MM-turnauksessa.

– Emme saa ketään Minnesotasta. Olemme olleet heihin yhteydessä, he ovat väsyneitä ja on vähän muitakin asioita. Joten he eivät tule, Hallam kommentoi.

Aftonbladetin tietojen mukaan Anaheim Ducksin Leo Carlssonkaan ei suuntaa MM-kisoihin. Hyökkääjätähden on määrä sorvata kesällä uusi jättisopimus.

Ruotsin turnaus käynnistyi perjantaina 3–5-tappiolla Kanadalle.