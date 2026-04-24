Oulun käräjäoikeudessa puidaan henkirikosta, jossa mies kuoli vessapaperilla tukehduttamalla Oulussa viime lokakuussa. Syyttäjän mukaan teko oli murha.

Henkirikoksesta syytetään kahta miestä ja yhtä naista. Lisäksi yhä syytetään siitä, että tämä olisi pyytänyt yhtä syytetyistä käyttämään väkivaltaa kiristääkseen uhrilta rahaa tai huumeita.

Syyttäjän mukaan yksi syytetyistä oli kutsunut uhrin asunnolle ja tiedottanut tästä uhria etsivälle henkilölle. Asunnossa uhria olisi lyöty eri puolille kehoa ja päätä käsin, golfmailalla ja kirveen hamaralla aiheuttaen tälle murtumia. Häntä oli myös kuristettu kurkusta, hänen kätensä ja jalkansa oli teipattu. Uhrin suuhun oli myös työnnetty vessapaperia, jonka jälkeen hänen päänsä ympärille oli vedetty teippiä.

Syyttäjän mukaan uhri oli kuollut asunnon makuuhuoneeseen tukehtumalla.

– [Hän] ei teippauksen vuoksi ole voinut sylkeä wc-paperia pois suustaan eikä hän ole voinut käsinkään sitä poistaa, koska hänen kätensä ovat olleet kiinni teipattuina, haastehakemuksessa kuvaillaan.

Kolmea asunnossa ollutta syytetään murhan lisäksi törkeästä vapaudenriistosta.

Lisäksi neljättä henkilöä syytetään siitä, että hän on uhannut sittemmin kuollutta uhria kuolettavalla väkivallalla, jos tämä ei maksa hänelle rahaa. Hän oli myös taivuttanut yhden murhasta syytetyistä tekemään uhrille väkivaltaa, luvaten tälle puolet uhrilta vaaditusta 4000 eurosta.

Syyttäjä vaatii kolmelle syytetylle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Syytetyt kiistävät syytteet. Kiristyksen yrityksestä ja pahoinpitelyyn yllytyksestä syytetylle vaaditaan raskaita sakkoja.