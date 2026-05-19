Jari Litmanen laukoi silmiä hivelevän maalin Virossa.
Suomen jalkapallolegenda Jari Litmanen, 55, vaihdettiin sunnuntaina Viron neljännen sarjatason ottelussa kentälle 72. minuutilla.
Yhdeksän minuuttia myöhemmin "Kuningas" maalasi.
JK Tallinna Kalev III:a edustava "Litti" iski syötönkatkoon Ida-Viru JK Noovaa vastaan hiukan keskiympyrän jälkeen.
Toisella kosketuksellaan legenda jo laukoi.
Kaukokuti leijaili yli vastustamattomasti verkon perukoille.
– Kunto on väliaikaista, tyyli on ikuista! Tallinna Kalev hehkutti sosiaalisessa mediassa jakamansa maalivideon yhteydessä.
Litmasen 81. minuutilla kihauttama kotijoukkueen 8–3 jäi ottelun päätösmaaliksi. Kyseessä oli MTV Urheilun jalkapalloasiantuntijanakin toimineen Litmasen ensimmäinen virallinen osuma tallinnalaisseuran riveissä.
Myös suomalaissuuruuden 20-vuotias poika Caro Olavi Litmanen oli iskussa. Hän viimeisteli isännille kaksi maalia.