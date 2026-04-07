Tällaista lumivyöryä ei ihan joka päivä näe.

Turistit hieraisivat silmiään 29. maaliskuuta Kiinan Sichuanin maakunnassa sijaitsevassa Garzen alueella, kun poikkeuksellisen valtava lumivyöry syöksyi alas vuoren rinnettä.

Turistien mielessä kävi, voisiko lumivyöry yltää kohtaan, josta he todistivat sitä. Heidän onnekseen vyöry sijaitsi kuitenkin turvallisen kaukana ja heidät erotti siitä edessä sijainnut järvi.

Video näyttää, kuinka lumi pöllyää isoksi pilveksi vyöryn tullessa voimalla alas rinnettä.

Alue tunnetaan valtavista pilviä hipovista vuoristaan.